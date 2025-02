Außenministerium nach Eindringversuch in enger Kommunikation mit chinesischer Botschaft und Polizei

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium befindet sich in engem Austausch mit der chinesischen Botschaft und der Polizei, nachdem ein Anhänger von Präsident Yoon Suk Yeol versucht hatte, in die Botschaft einzudringen.Es gebe eine enge Kommunikation, damit sich ähnliche Vorfälle nicht wieder ereignen würden, teilte das Außenministerium mit.Die Regierung habe den Austausch und die Kommunikation mit China in verschiedenen Bereichen fortgesetzt, um die freundschaftliche Stimmung zwischen beiden Ländern zu fördern und das gegenseitige Verständnis zu verbessern, hieß es.Ein Mann in seinen Vierzigern mit Nachnamen Ahn wurde am 14. Februar festgenommen, nachdem er versucht hatte, ins Gebäude der chinesischen Botschaft im Seouler Viertel Myeongdong einzudringen.Wie verlautete, hatte der als Anhänger von Präsident Yoon Suk Yeol bekannte Mann vor dem Versuch gesagt, dass er einen Terrorangriff auf die chinesische Botschaft verüben wolle.Dem Sender KBS sagte er später, er habe keinen Terrorangriff geplant, sondern eine anti-chinesische Stimmung übermitteln wollen.