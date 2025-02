Nordkorea entsendet Delegation für Verteidigungstechnologie nach Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht kürzlich eine Delegation für Verteidigungstechnologie nach Russland entsandt.Die auf Nordkorea spezialisierte südkoreanische Online-Zeitung Daily NK schrieb am Montag, dass die nordkoreanische Delegation am 4. Februar in Russland eingetroffen sei. Es würden technische Diskussionen geführt.Ziel der Abordnung sei es, Technologien zur Nachrüstung von MiG-29- und Su-25-Kampfjets und Fähigkeiten für die Flugzeugmontage und Radarentwicklung zu erwerben, hieß es.Russland plant dem Bericht zufolge, der nordkoreanischen Delegation bis März wichtige Technologien für Präzisionsraketenlenkung, Flugzeugmontage und Radarsysteme zu liefern.Ein solcher Technologietransfer würde Nordkorea ermöglichen, seine Fähigkeiten zur Raketenabwehr zu verbessern.Nordkorea hatte im Februar letzten Jahres Russland um einen Technologietransfer gebeten, um seine Luftstreitkräfte verbessern zu können.