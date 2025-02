Samsung Electronics 19. Jahr in Folge TV-Weltmarktführer

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat das 19. Jahr in Folge den globalen Markt für Fernseher angeführt.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Omdia am Dienstag erreichte Samsung im Jahr 2024 umsatzmäßig einen Anteil von 28,3 Prozent am globalen TV-Markt. Damit lag der Konzern seit 2006 das 19. Jahr in Folge an der Spitze.Am Markt für Premium-Fernseher in der Preisklasse ab 2.500 Dollar erreichte Samsung umsatzmäßig einen Anteil von 49,6 Prozent. Auch bei großen Modellen ab 75 Zoll landete der koreanische Hersteller mit 28,7 Prozent Anteil an der Spitze.LG Electronics blieb bei OLED-Fernsehern das zwölfte Jahr in Folge Weltmarktführer.LG lieferte letztes Jahr 3,18 Millionen OLED-TVs und erreichte damit 52,4 Prozent Anteil auf dem globalen OLED-TV-Markt.