Tokio will 13. Jahr in Folge Beamten im Vizeministerrang zu Takeshima-Tag schicken

Die japanische Regierung hat beschlossen, das 13. Jahr in Folge einen Beamten im Vizeministerrang zum „Takeshima-Tag“ zu entsenden.Es handelt sich um eine regionale Veranstaltung zur Bekräftigung eines Gebietsanspruchs auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo, die Japan als „Takeshima“ bezeichnet.Laut der Nachrichtenagentur Kyodo und der Rundfunkanstalt NHK gab die japanische Regierung am Dienstag bekannt, die parlamentarische Vizeministerin des Kabinettsbüros, Erico Imai, zu der Veranstaltung am 22. Februar zu schicken, die von der Präfektur Shimane ausgetragen wird.Damit wird seit 2013 das 13. Jahr in Folge ein parlamentarischer Vizeminister zu der jährlichen Veranstaltung entsandt.Die japanische Regierung hatte im Januar 1905 per Kabinettsbeschluss die koreanischen Felseninseln Dokdo zwangsweise in die Präfektur Shimane eingegliedert. Diese hatte am 22. Februar jenes Jahres die Eingliederung bekannt gemacht. Im Jahr 2005 erklärte die Präfektur den Tag zum Takeshima-Tag.