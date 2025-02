Parlamentsausschuss billigt K-Chips-Gesetz

Photo : YONHAP News

Ein Parlamentsausschuss hat einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der Halbleiterindustrie durch größere Steueranreize verabschiedet.Der Strategie- und Finanzausschuss der Nationalversammlung billigte am Dienstag Änderungsentwürfe zu sieben Steuergesetzen. Dazu zählt das sogenannte „K-Chips-Gesetz“.Die Vorlage sieht die Erhöhung der Steuergutschriften für Halbleiterinvestitionen um jeweils fünf Prozentpunkte vor. Großunternehmen und große Mittelständler können demnach für ihre Investitionen in Halbleiteranlagen von einer Steuergutschrift von 20 Prozent profitieren, kleine und mittelständische Unternehmen von 30 Prozent.Ein anderer Entwurf sieht die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung in den Bereichen nationale strategische Technologien, neues Wachstum und Grundlagentechnologie um weitere zwei Jahre auf 2029 vor. Auf die Liste der nationalen strategischen Technologien, die davon profitieren, wurden Künstliche Intelligenz und futuristische Transportmittel neu gesetzt.Es wird erwartet, dass die Änderungsvorlagen noch in diesem Monat von der Nationalversammlung verabschiedet werden.