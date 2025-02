Seoul will mehr autonome Taxis in Nachtstunden einsetzen

Photo : YONHAP News

In Seoul und der Provinz Gyeonggi werden voraussichtlich in den Nachtstunden und am frühen Morgen mehr autonome Taxis und Busse unterwegs sein.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Dienstag bekannt, landesweit sieben Gebietskörperschaften, darunter Seoul und Sejong, als Probezonen für autonomes Fahren auszuweisen. Ihnen würden 2,6 Milliarden Won (1,8 Millionen Dollar) zur Verfügung gestellt.Die Stadt Seoul will mehr autonome Fahrdienste in den Nachtstunden und am frühen Morgen anbieten. Um die Taxi-Knappheit in der Nacht im südlichen Bezirk Gangnam zu beheben, wird der Einsatzbereich autonomer Taxis auf den gesamten Gangnam-Bezirk ausgeweitet. Die Zahl der autonomen Taxis wird von derzeit drei auf sieben erhöht.In ländlichen Gebieten mit einem hohen Anteil der älteren Bevölkerung und einem schlecht ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr werden autonome Busse zum Einsatz kommen.Die Stadt Gyeongju plant, beim dieses Jahr dort vorgesehenen APEC-Gipfel autonome Shuttlebusse zwischen dem Tagungsort und Unterkünften einzusetzen. Dadurch soll die Welt auf Südkoreas Technologie für das autonome Fahren aufmerksam gemacht werden.