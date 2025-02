Nordkorea wird voraussichtlich bald wieder chinesische Touristen ins Land lassen

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird voraussichtlich bald seine Grenzen für chinesische Touristen wieder öffnen.Ein in Peking ansässiges Reisebüro bietet derzeit eine viertägige Tour in die nordkoreanische Stadt Rason an, die am 24. Februar beginnen soll.In der Ausschreibung für chinesische Touristen stellt sich das Reisebüro als Kooperationspartner der nordkoreanischen Tourismusbehörde für die chinesische Region vor. Die Agentur sei formell darüber informiert worden, dass Auslandsreise-Programme in Nordkorea 2025 bald offiziell gestartet würden.Weiter heißt es, dass sich Nordkorea erstmals seit fünf Jahren für ausländische Touristen öffne. Das erste Pilotgebiet hierfür werde die Sonderzone Rason sein.Nordkorea hatte im Januar 2020 aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenzen dichtgemacht. Erst vor einiger Zeit wurden wieder Touristen aus Russland ins Land gelassen.