Seoul will gegen Takeshima-Tag in Japan strikt vorgehen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ein striktes Vorgehen gegen eine jährliche Veranstaltung in Japan zur Bekräftigung eines Gebietsanspruchs auf Dokdo angekündigt.Die Regierung werde entschieden und strikt gegen jeden ungerechtfertigten Anspruch Japans auf Dokdo vorgehen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lee Jae-woong, am Dienstag vor der Presse.Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Koreas Territorium, betonte er.Der Sprecher bekräftigte außerdem die Position der Regierung, dass Dokdo kein Streitgegenstand sei.Die japanische Präfektur Shimane will am 22. Februar den sogenannten Takeshima-Tag feiern. Die Veranstaltung dient der Bekräftigung von Japans Gebietsanspruch auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo, die Japan als Takeshima bezeichnet.Die japanische Regierung hatte seit 2013 einen parlamentarischen Vizeminister zu der Veranstaltung entsandt.