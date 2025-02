Hochspringer Woo Sang-hyeok siegt bei Wettkampf in Slowakei

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyeok hat bei einem Wettkampf des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics gesiegt.Beim Hochsprungwettbewerb Banskobystrická latka, einem Silver Meeting der World Athletics Indoor Tour 2025 in der Slowakei, sicherte sich Woo mit übersprungenen 2,28 Metern den Sieg. Er übersprang 2,16 Meter, 2,21 Meter, 2,25 Meter und 2,28 Meter jeweils im ersten Versuch.Zweiter wurde der Kubaner Luis Zayas mit 2,25 Metern.Woo war beim Indoor Meeting Hustopečské skákání in Tschechien am 9. Februar mit 2,31 Metern mit einem Sieg in die Saison gestartet.