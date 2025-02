Koreanische Autohersteller wollen angesichts angedrohter Autozölle Produktion in USA ausbauen

Photo : YONHAP News

Angesichts der angedrohten US-Zölle auf importierte Autos arbeiten südkoreanische Hersteller von Autos und Zulieferteilen daran, ihre Produktion in den USA auszubauen.US-Präsident Donald Trump sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit), er werde am 2. April Autozölle in Höhe von etwa 25 Prozent bekanntgeben.Südkoreanische Hersteller von Autos und Zulieferteilen arbeiten unterdessen daran, ihre Produktion in den USA auszubauen.Die Hyundai Motor Group plant, die jährliche Produktionskapazität der Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) im Bundesstaat Georgia von 300.000 auf 500.000 Einheiten zu steigern. Die Produktionsstätte wurde im vergangenen Oktober in Betrieb genommen.Die Gruppe will ihre gesamte Produktionskapazität in den USA auf bis zu 1.196.100 Einheiten erhöhen. Davon entfallen 356.100 Einheiten auf die Fabrik in Alabama und 340.000 auf die Produktionsanlage von Kia in Georgia.Hyundai Motor und Kia verkauften letztes Jahr 1,7 Millionen Autos in den USA. 1,01 Millionen Einheiten oder 59,4 Prozent davon waren in Südkorea gefertigt worden.Im Falle von GM Korea gilt es als möglich, dass General Motors die der südkoreanischen Niederlassung zugewiesene Produktion in Produktionsanlagen in den USA verlagern würde. Letztes Jahr wurden etwa 84 Prozent der von GM Korea hergestellten Fahrzeuge in die USA geliefert.Angesichts der möglichen indirekten Auswirkungen der US-Autozölle überprüfen auch koreanische Zulieferer der Autoindustrie einen Produktionsausbau in den USA.Der Reifenhersteller Hankook Tire will dieses Jahr seine Fabrik in Tennessee ausbauen. Die jährliche Produktionskapazität soll nach dem Ausbau von 5,5 Millionen auf 12 Millionen Reifen steigen.