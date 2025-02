Verteidigungsministerium will dieses Jahr Überreste von 220 Kriegsgefallenen bergen

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium will dieses Jahr Überreste von 220 Gefallenen des Koreakriegs (1950-53) bergen.Dieses Ziel nannte das Ministerium am Dienstag in einer Sitzung, bei der es um Details der Durchführung des Projekts für die Bergung Gefallener in diesem Jahr ging.Weitere Ziele sind demnach die Sicherstellung von 12.000 Genproben von Hinterbliebenen und die Identifizierung von 25 südkoreanischen Kriegsgefallenen.Im Zuge des im Jahr 2000 gestarteten Projekts wurden bisher die sterblichen Überreste von 11.394 südkoreanischen Kriegsgefallenen geborgen. Die Gebeine von 248 Gefallenen konnten inzwischen identifiziert und ihren Familien übergeben werden.