Südkorea will Eignung älterer Berufskraftfahrer strenger prüfen

Die Regierung hat strengere Kriterien für den Eignungstest für ältere Berufskraftfahrer beschlossen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Mittwoch bekannt, dass am Donnerstag neue Regelungen angekündigt werden. Dies betrifft Taxi-, Bus- und Lkw-Fahrer im Alter von 65 Jahren und höher, die ihren Führerschein verlängern wollen.Hintergrund ist die Sorge, dass ältere Verkehrsteilnehmer häufiger in Unfälle verwickelt seien.Von den etwa 800.000 Bus-, Taxi- und Lkw-Fahrern sind 24 Prozent mindestens 65 Jahre alt. Unter den Taxi-Fahrern liegt der Anteil dieser Altersgruppe bei 45 Prozent.Mit den neuen Regelungen werden die Kriterien für das Bestehen der Prüfung zur Aufrechterhaltung der Berufskraftfahrerqualifikation verschärft. Zurzeit bestehen den Test mehr als 98 Prozent der betroffenen Berufskraftfahrer. Die Anforderungen an die körperliche Gesundheit sollen daher steigen.