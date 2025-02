Daegu-Marathon 2025 findet am Sonntag statt

Photo : YONHAP News

Der Daegu-Marathon 2025 beginnt am Sonntag um 9 Uhr im Daegu-Stadion.Laut der Stadt Daegu am Mittwoch wird die Laufveranstaltung mit 158 Elite-Athleten aus 15 Ländern und 4.130 Masters-Athleten aus 40 Ländern den größten Umfang unter den Marathonveranstaltungen in Südkorea haben.Es wird fünf Disziplinen geben, darunter Vollmarathon jeweils für fortgeschrittene Läufer der Klasse Elite und Master sowie Halbmarathon. Der Daegu-Marathon wird drei Jahre in Folge als Rennen der Klasse Label Gold des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics veranstaltet.Das Preisgeld für den Sieger beträgt 160.000 Dollar. Die Erhöhung auf dieses Weltklasse-Niveau wurde letztes Jahr vorgenommen.Bekannte ausländische Teilnehmer sind Gabriel Gerald Geay (Tansania), der letztjährige Sieger Stephen Kiprop (Kenia) und der Gewinner des letztjährigen Dubai-Marathons, Addisu Gobena (Äthiopien).Aus Südkorea nehmen der Rekordhalter unter den aktiven Athleten, Park Min-ho, und Kim Do-yeon teil, Landesrekordhalterin im Marathon der Frauen.