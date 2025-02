Steuerquote in Südkorea unterschritt letztes Jahr offenbar 18 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Steuerlast in Südkorea hat letztes Jahr offenbar unter 18 Prozent gelegen.Laut dem Finanzministerium wird die Steuerlastquote im vergangenen Jahr auf etwa 17,8 Prozent geschätzt.Die Steuerquote, der Anteil der Steuereinnahmen am Bruttoinlandsprodukt, hatte zuletzt im Jahr 2017 mit 17,9 Prozent die Marke von 18 Prozent unterschritten.Die Quote war von 16,3 Prozent im Jahr 2014 kontinuierlich auf 22,1 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Danach war der Wert das zweite Jahr infolge rückläufig.Die durchschnittliche Steuerlast in den OECD-Mitgliedsländern liegt mit Stand 2022 bei 25,2 Prozent.