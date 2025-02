Kospi setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch seine Gewinnserie fortgesetzt.Der Index rückte um 1,7 Prozent auf 2.671,52 Zähler vor.Vor allem Technologiewerte hätten zulegen können, gleichzeitig würden die Anleger die neuen US-Zölle im Blick behalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die US-Regierung will zusätzlich zum 25-Prozent-Zoll auf Stahl- und Aluminiumimporte Zölle in Höhe von etwa 25 Prozent auf Automobile, Halbleiter und pharmazeutische Erzeugnisse erheben.Südkoreas Exportwirtschaft wäre aufgrund ihrer Abhängigkeit von Exporten in die USA davon stark betroffen.Der Plan von Samsung Electronics, Aktien zurückzukaufen, habe Technologieaktien Auftrieb gegeben, wurde Kim Byeong-yeon von NH Securities von Yonhap zitiert.