BTS-Mitglied J-Hope tritt als Headliner bei Lollapalooza Berlin auf

J-Hope, ein Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, tritt als Headliner beim Lollapalooza Berlin 2025 auf.Das gab seine Agentur Big Hit Music am Mittwoch bekannt. Das Musikfestival findet am 12. und 13. Juli statt.J-Hope war im Juli 2022 als erster K-Pop-Sänger als Headliner beim Lollapalooza Chicago aufgetreten.Weitere Headliner beim diesjährigen Lollapalooza Berlin sind unter anderem die südkoreanische Girlgroup IVE, Justin Timberlake und Benson Boone.J-Hope begibt sich bald auf seine erste Solo-Welttournee „HOPE ON THE STAGE“. Die Tournee beginnt mit Auftritten vom 28. Februar bis 2. März im KSPO Dome in Seoul.