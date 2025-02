Weiterhin sehr kalt in Südkorea

Photo : YONHAP News

Am heutigen Donnerstag ist es landesweit weitgehend sonnig, jedoch kalt.Für viele Orte in den zentralen Gebieten und im Binnenland wurden Kältewarnungen herausgegeben. Im Landkreis Pyeongchang in der Provinz Gangwon wurden am Morgen minus 18 Grad gemessen.Am Tag sollen die Temperaturen zwischen null und sieben Grad liegen. Damit ist es kälter als im Durchschnitt der letzten Jahre um diese Zeit. In Seoul wird mit zwei Grad gerechnet, in Gwangju und Daejeon mit drei Grad. Wegen starken und kalten Windes sind die gefühlten Temperaturen noch niedriger.Auch am Freitag und Wochenende soll es um etwa fünf Grad kühler als in den letzten Jahren sein. In Seoul soll morgens die Temperatur auf minus sieben Grad sinken.Darüber hinaus herrscht wegen eines kalten und trockenen Windes trockene Luft.