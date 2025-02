Regierung, Regierungspartei und Opposition beraten heute über Staatsangelegenheiten

Photo : YONHAP News

Regierung, Regierungspartei und Opposition kommen zu Beratungen über Staatsangelegenheiten zusammen.Das erste Treffen beginnt um 17 Uhr am heutigen Donnerstag. Dazu kommen der kommissarische Präsident Choi Sang-mok, der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Kwon Young-se, und der Vorsitzende der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, zusammen.Als mögliche Themen werden die Aufstellung eines Nachtragshaushalts, ein Sondergesetz zur Halbleiterindustrie und die Reform der nationalen Rente genannt.Über die Notwendigkeit eines Zusatzbudgets herrscht zwar Einigkeit. Jedoch müssen noch Differenzen über den Umfang und Einzelheiten abgebaut werden.In Bezug auf das Halbleiter-Sondergesetz fordert die PPP, dass auch Ausnahmeregelungen für die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden erörtert werden müssen. Die DP verlangt dagegen, diese auszulassen und zuerst einen Entwurf zu verabschieden, der lediglich Unterstützungsmaßnahmen für die Halbleiterindustrie vorsieht.Auch über die Rentenreform gibt es Differenzen zwischen den beiden größten Parteien. Die DP will zunächst eine parametrische Reform einleiten, während die PPP auch über Strukturreformen diskutieren will.