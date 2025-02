Nordkorea kritisiert USA für Lieferung von Atom-U-Booten an Australien

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die USA für den Verkauf atomgetriebener U-Boote an Australien kritisiert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kritisierte in einem Kommentar am Donnerstag den Schritt als Aktivierung einer weiteren Nuklearallianz unter Führung der USA. Dies sei ein gefährlicher Versuch, um das politisch-militärische Umfeld in der ohnehin schon instabilen asiatisch-pazifischen Region weiter zu verschlechtern.Die USA würden ein mehrschichtiges "nukleares Belagerungsnetz" im asiatisch-pazifischen Raum geschaffen haben, sollte zusätzlich zum Nuklearbündnis der USA, Japans und Südkoreas eine weitere Nuklearallianz namens „AUKUS“ vollständig existieren, behauptete die Nachrichtenagentur weiter.Die USA sollten darüber nachdenken, welche Folgen ihr militärisches Abenteurertum, das eine nukleare Wolke über den asiatisch-pazifischen Raum bringen werde, haben werde, warnte KCNA.