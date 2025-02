Chinesischer Botschafter über antichinesische Stimmung in Südkorea besorgt

Photo : YONHAP News

Der chinesische Botschafter in Südkorea, Dai Bing, hat sich besorgt über eine antichinesische Stimmung geäußert, die von einigen Kräften im Land geschürt werde.Dai gab am Mittwoch auf der Plattform X bekannt, sich am Vortag mit dem Abgeordneten Kim Seok-ki von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) getroffen zu haben. Kim ist derzeit Vorsitzender des Parlamentsausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung.Sie hätten ein freundschaftliches und tiefgründiges Gespräch geführt. Er habe ernste Bedenken über die Taiwan-Frage und darüber geäußert, dass gewisse Kräfte in Südkorea Gerüchte verbreiteten und eine antichinesische Stimmung schürten, teilte der Diplomat mit.Laut Dai versprach Kim, die Bedenken Chinas ernst zu nehmen und sich darum zu bemühen, diese angemessen anzugehen.In konservativen Kreisen in Südkorea macht sich zunehmend eine antichinesische Stimmung breit. Rechtsextreme Gruppen und PPP-Abgeordnete brachten Gerüchte in Umlauf, dass China versucht habe, sich in die Wahlen in Südkorea einzumischen. Ein als Anhänger von Präsident Yoon Suk Yeol bekannter Mann versuchte jüngst sogar, unerlaubt in die chinesische Botschaft einzudringen.