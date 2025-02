US-General: USA könnten mit „nuklearer Triade“ Nordkoreas ICBM abwehren

Photo : YONHAP News

Ein US-General hat auf die „nukleare Triade“ als Mittel zur Abschreckung Nordkoreas hingewiesen.Die „nukleare Triade“ der USA wäre eine wirksame Abschreckung, selbst wenn Nordkorea in den Besitz ballistischer Interkontinentalraketen (ICBM) kommt, die das US-Festland erreichen können.Diese Einschätzung präsentierte der Generalmajor der US-Luftwaffe, Jason Armagost, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Forum in New York. Dieses wurde von den Organisationen The Korea Society und National Committee on American Foreign Policy (NCAFP) veranstaltet.Nukleare Triade steht für die Kombination aus Interkontinentalraketen, strategischen Bombern und U-Boot-gestützten ballistischen Raketen (SLBM).ICBM seien in Alarmbereitschaft, SLBM garantierten die Zweitschlagfähigkeit. Bomber seien vorne stationiert. Dass Nordkorea eine ICBM besitze, sei zwar problematisch. Ein Angriff auf das System der nuklearen Triade sei aber extrem schwierig, betonte er.