87 Erdbeben auf koreanischer Halbinsel im Jahr 2024

Photo : KBS News

Im vergangenen Jahr hat es auf der koreanischen Halbinsel mehr Erdbeben als im Durchschnitt der Vergangenheit gegeben.Im Vorjahr gab es auf der koreanischen Halbinsel 87 Beben mit einer Stärke von 2,0 oder höher, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Erdbeben-Bericht der Wetterbehörde hervor.Zwar gab es im Vorjahresvergleich weniger Beben dieser Größenordnung, es wurde aber der jährliche Durchschnitt von 72,2 überschritten.Sieben Erdbeben gab es in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang. In Nord-Jeolla wurden fünf Beben gezählt und in der Region Busan/Ulsan/Süd-Gyeongsang drei. In Nordkorea bebte die Erde 31 Mal.Das schwerste Erdbeben im vergangenen Jahr ereignete sich am 12. Juni in Buan in Nord-Jeolla. Es erreichte eine Stärke von 4,8.