Südkorea nutzt für Gespräche über US-Zölle alle zur Verfügung stehenden Kanäle

Südkorea nutzt für Gespräche mit den USA über die neuen Zölle alle zur Verfügung stehenden Kanäle.Die Regierung gebe ihr Bestes, um Unsicherheiten für die Industrie abzubauen, sagte Handelsminister Cheong In-kyo am Donnerstag bei einem Treffen zum Handel mit den USA.Daran nahmen die Leiter von neun privaten Denkfabriken teil, darunter der Konzerne Samsung, Hyundai, LG und Posco.Das Treffen wurde einberufen, um die möglichen Auswirkungen der von der neuen US-Regierung angekündigten Zölle auf Südkorea und dessen Reaktionsstrategie zu prüfen.Cheong kündigte eine engere Zusammenarbeit mit privaten Denkfabriken an, um die Reaktionsstrategie gegenüber den USA laufend anzupassen.US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch (Ortszeit) gesagt, dass er in einem Monat Zölle auf Autos, Halbleiter, Medikamente und Holz bekanntgeben werde.