Busan ist nächste Woche Gastgeber größter Drohnen-Messe in Asien

Photo : YONHAP News

Busan ist in der nächsten Woche Gastgeber der größten Drohnen-Messe in Asien.Die Drohnen-Ausstellung und Drohnenkonferenz Drone Show Korea findet dort vom 26. bis 28. Februar statt.Die Veranstaltung, die dieses Jahr in die zehnte Auflage geht, wurde in „DSK“ umbenannt.Bei DSK 2025 im Messe- und Kongresszentrum BEXCO werden 306 Unternehmen aus 15 Ländern mit der Rekordzahl von 1.130 Ständen präsent sein. Zur Konferenz werden 44 Experten aus neun Ländern erwartet. Auch verschiedene Erlebnisveranstaltungen sind geplant.Das südkoreanische Verteidigungsministerium wird neueste KI-gestützte Technologien von Heer, Marine und Luftwaffe vorstellen.Zahlreiche Unternehmen, die über Technologien für einen Drohneneinsatz verfügen, werden sich dort präsentieren, darunter Südkoreas größte Fluggesellschaft Korean Air. Sie wird das KI-gestützte unbemannte und autonome Fliegen sowie Manned-Unmanned Teaming oder Interoperabilität von bemannten und unbemannten Plattformen vorstellen.Aus dem Ausland nehmen 66 Unternehmen aus 14 Ländern teil. Neben den führenden Nationen in der Drohnenindustrie, China und die USA, zählen auch europäische Staaten wie Finnland, Deutschland und Polen zu den Teilnehmerstaaten.