Übertragung großer Dateien zwischen iPhones und Galaxy-Phones wird ermöglicht

Photo : YONHAP News

Künftig wird in Südkorea die Übertragung großer Dateien und das Senden und Empfangen von Nachrichten im Chat-Format zwischen iPhones und Galaxy-Handys möglich sein.Die Koreanische Kommunikationskommission (KCC) teilte am Mittwoch mit, sie habe Apple empfohlen, Rich Communication Services (RCS) einzuführen, um Unbequemlichkeiten der Nutzer zu beheben.RCS ist ein Nachrichtenstandard der nächsten Generation im Mobilfunk, der den Kurznachrichtendienst SMS und den Multimedia-Nachrichtendienst MMS ersetzt. RCS bietet Funktionen wie die Übertragung großer Dateien und eine Lesebestätigung.Die KCC hatte bei Gesprächen zwischen den drei größten Mobilfunkanbietern des Landes und Apple vermittelt, um die Unbequemlichkeiten in der Kommunikation zwischen Nutzern von iPhones und Android-Handys zu beheben.Apple teilte mit, dass es den Empfehlungen der Kommission nachkommen und bis zur zweiten Hälfte dieses Jahres den iPhone-Nutzern in Südkorea RCS zur Verfügung stellen wolle.