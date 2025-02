Südkorea und USA halten gemeinsame Luftübung mit B-1B-Bomber ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Donnerstag über der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Luftübung abgehalten, bei der auch der strategische US-Bomber B-1B zum Einsatz kam.Das gab das Verteidigungsministerium in Seoul bekannt.Es war die erste gemeinsame Luftübung beider Länder in diesem Jahr, für die ein strategischer Bomber der USA mobilisiert wurde. Es war zudem das erste Mal seit dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung, dass strategische Ressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel eingesetzt wurden.Daran nahmen Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35A und F-15K-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe sowie F-16-Kampfflugzeuge der USA teil.Die Übung sei dafür gedacht gewesen, die Fähigkeit der USA zur erweiterten Abschreckung gegen die wachsende von Nordkorea ausgehende Bedrohung mit Atomwaffen und Raketen zu demonstrieren und die Interoperabilität der gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA zu verbessern, so das Ministerium.