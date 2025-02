Letzte Verhandlung im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon am 25. Februar

Photo : YONHAP News

Das Verfassungsgericht will die letzte mündliche Verhandlung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol am 25. Februar durchführen.Die Verhandlungen gehen damit 73 Tage nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags in der Nationalversammlung am 14. Dezember zu Ende.Der amtierende Leiter des Verfassungsgerichts, Moon Hyung-bae, teilte zum Abschluss der zehnten Verhandlung am Donnerstag mit, dass der nächste Termin für 14 Uhr am 25. Februar anberaumt worden sei. Dann würden die Schlussplädoyers beider Seiten und die Schlusserklärung des Angeklagten angehört.Mit einem Urteil des Verfassungsgerichts wird Mitte März gerechnet.Sollte das Gericht die von der Nationalversammlung vorgebrachten Gründe für das Amtsenthebungsverfahren für stichhaltig halten und somit schwerwiegende Verfassungs- und Rechtsverstöße anerkennen, wird Yoon endgültig abgesetzt.Sollte hingegen der Antrag zurückgewiesen werden, wird Yoon die Amtsgeschäfte unverzüglich wieder aufnehmen können.