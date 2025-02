Gespräche zwischen Regierung, Regierungspartei und Opposition ohne greifbares Ergebnis

Photo : YONHAP News

Regierung, Regierungspartei und Opposition haben am Donnerstag über die Staatsangelegenheiten gesprochen, eine konkrete Einigung aber verfehlt.Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok, der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Kwon Young-se, und der Vorsitzende der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, kamen zu Beratungen am Parlamentssitz zusammen.Das zweistündige Gespräch drehte sich um die zentralen Streitthemen Nachtragshaushalt, Ausnahmeregelungen für die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden in einem Halbleiter-Sondergesetz und Rentenreform.Über die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts waren sich die Teilnehmer einig. Das Thema soll auf der Arbeitsebene weiter erörtert werden. Auch zur Rentenreform konnten weitere Diskussionen vereinbart werden.Mit Blick auf das Halbleiter-Sondergesetz forderte Choi Ausnahmen von der 52-Stunden-Woche. Lee erteilte der Forderung jedoch eine Absage. Man könne dem kaum zustimmen, sagte er.