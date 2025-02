Koreanisches Kinderbuch bei BolognaRagazzi Awards in Kategorie Opera Prima ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Das koreanische Kinderbuch „If You Want to Eat a Red Apple“ hat bei den italienischen BolognaRagazzi Awards den Preis in der Kategorie Opera Prima zuerkannt bekommen.Das gab der Koreanische Verlegerverband am Donnerstag bekannt. Erstmals erhalte damit ein Beitrag aus Südkorea den Preis Opera Prima, mit dem Debütwerke ausgezeichnet werden.„If You Want to Eat a Red Apple” mit Text von Jin Joo und Illustration von Lee Ga-hee ist ein Bilderbuch, das mit Kamerabildern gestaltet wurde. Darin geht es um das Aufwachsen von Kindern. Bei der Darstellung des Themas bedienten sich die Buchschaffenden koreanischer Elemente.„Star Papa“ von Han Dam-hee konnte außerdem in der Kategorie CrossMedia Projects ausgezeichnet werden.