UN-Hochkommissariat für Menschenrechte fordert Nichtzurückweisung nordkoreanischer Kriegsgefangener

Photo : YONHAP News

Das Hohe Kommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen (OHCHR) hat sich dagegen ausgesprochen, die nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine wider ihren Willen nach Nordkorea zurückzuführen.Die entsprechende Äußerung machte die Sprecherin des OHCHR, Liz Throssell, am Donnerstag gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America (VOA).Das humanitäre Völkerrecht verlange, dass Kriegsgefangene jederzeit menschlich behandelt würden und ihre Ehre unter allen Umständen geachtet werde, sagte sie.Sie forderte die ukrainischen Behörden auf, ihren Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Nichtzurückweisung gebührend Beachtung zu schenken.Der Grundsatz der Nichtzurückweisung ist in der Genfer Flüchtlingskonvention und der Antifolterkonvention verankert. Das Prinzip verbietet die Rückführung von Personen in ein Land, in dem ihnen Verfolgung droht.Die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elizabeth Salmón, sagte dem Sender, ihr Hauptanliegen sei die Sicherheit dieser Kriegsgefangenen. Sie forderte eine wohlwollende Reaktion auf den Wunsch eines nordkoreanischen Kriegsgefangenen, nach Südkorea einzureisen.Einer der beiden im Januar vom ukrainischen Militär gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten hatte in einem Interview mit einer südkoreanischen Zeitung erklärt, dass er einen Asylantrag stellen wolle, um in die Republik Korea reisen zu können.