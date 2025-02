Erstmals seit Corona wieder Schweizer Botschafter in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der neue Schweizer Botschafter in Nordkorea, Jurg Stephan Burri, hat offiziell sein Amt angetreten.Laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA überreichte er am Donnerstag sein Beglaubigungsschreiben an den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung, Choe Ryong-hae. Choi nahm dies im Namen von Machthaber Kim Jong-un entgegen.Seit der teilweisen Aufhebung der coronabedingten Grenzschließung im August 2023 ist die Schweiz damit das dritte westliche Land, das wieder einen Botschafter nach Pjöngjang entsendet. Zuvor hatten bereits Schweden und Polen im September beziehungsweise November 2024 ihre diplomatischen Vertretungen in Nordkorea wiedereröffnet.Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums unterhalten derzeit 16 Länder eine Botschaft in Nordkorea.Im Januar feierten Nordkorea und die Schweiz in der nordkoreanischen Botschaft in Bern das 50-jährige Jubiläum ihrer diplomatischen Beziehungen.