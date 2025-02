Koreanische Forscher in Europa kommen im August in Wien zusammen

Koreanische Wissenschaftler aus ganz Europa treffen sich im August in Österreich zum Austausch ihrer Forschungsergebnisse mit europäischen Partnern.Laut der südkoreanischen Botschaft in Österreich besprach Botschafter Ham Sang-wook am Mittwoch (Ortszeit) mit dem Vorsitzenden der Koreanischen Vereinigung von Wissenschaftlern und Ingenieuren in Österreich (KOSEAA), Han Man-wook, die Vorbereitungen für die Europa-Korea Konferenz über Wissenschaft und Technologie (EKC 2025).Im Rahmen dieser Konferenz präsentieren koreanische Forschende aus Europa ihre neuesten Erkenntnisse und fördern den wissenschaftlichen Austausch mit europäischen Partnern.Die EKC 2025 wird vom 25. bis 28. August ausgerichtet. Es werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet.Unter dem Motto „Globale Innovationsfront: Forschung und Industrie vernetzen – Grundlagen erforschen, Wohlstand fördern“ finden wissenschaftliche Foren zu Themen wie Wasserstoffenergie, Biotechnologie und Raumfahrt statt. Auch verschiedene technologische Ausstellungen werden organisiert.