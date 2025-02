Südkoreanische Unternehmerdelegation trifft US-Regierungsvertreter und Abgeordnete

Photo : The Korea Chamber of Commerce and Industry

Erstmals seit dem Amtsantritt der neuen Trump-Regierung hat eine südkoreanische Delegation aus Unternehmern und Wirtschaftsvertretern die USA besucht.Nach Angaben der Koreanischen Handels- und Industriekammer (KCCI) am Freitag trafen 26 Delegationsmitglieder am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit hochrangigen Vertretern des Weißen Hauses und Abgeordneten zusammen.Angeführt wurde die Delegation vom Vorsitzenden der SK-Group und der Handelskammer Chey Tae-won. Chey betonte die wesentlichen Beiträge südkoreanischer Investitionen für die US-Wirtschaft. Dazu zählen die Belebung regionaler Ökonomien, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Steuerzahlungen.Zudem warb er um eine enge Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, um wirtschaftliche Synergien weiter auszubauen.Die Delegation schlug zudem Strategien für eine Industriekooperation in sechs Schlüsselbereichen vor: Schiffbau, Energie, Kernkraft, Künstliche Intelligenz und Halbleiter, Mobilität sowie Materialien, Komponenten und Ausrüstungen.Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte, man habe seit Trumps Amtsantritt bereits über 20 Wirtschaftsdelegationen empfangen, doch die Gespräche mit der südkoreanischen Delegation seien „am produktivsten“ gewesen. Er bekundete großes Interesse und erklärte sich zur Vertiefung des Austausches bereit.Die Delegation umfasste Führungskräfte aus den Branchen Automobil, Halbleiter, Stahl und Schiffbau, die zu den zentralen südkoreanischen Exportsektoren für den US-Markt gehören.