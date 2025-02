Nordkorea deckt nach ukrainischen Angaben Hälfte des russischen Munitionsbedarfs ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea deckt nach ukrainischen Angaben 50 Prozent des russischen Munitionsbedarfs an der Front ab.Das sagte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdiensts HUR, Kyrylo Budanow, auf einer Pressekonferenz am Sonntag (Ortszeit) in Kiew, wie Reuters berichtete.Nordkorea habe außerdem damit begonnen, in großem Umfang 170-mm-Panzerhaubitzen und 240-mm-Mehrfachraketenstartsysteme an Russland zu liefern.Die Pressekonferenz gab die Ukraine am Tag vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs. An dem Termin nahmen hochrangige Beamte teil.Mit Blick auf Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs betonte der präsidiale Stabschef Andrij Jermak die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Diese dürften nicht zum Gegenstand von Kompromissen werden.Die USA hatten jüngst auf Initiative von Präsident Donald Trump Verhandlungen mit Russland über den Ukraine-Krieg begonnen.