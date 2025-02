Nordkorea testet offenbar Global Hawk ähnliches unbemanntes Aufklärungsflugzeug

Photo : YONHAP News

Nordkorea testet laut einem Medienbericht ein neues unbemanntes Aufklärungsflugzeug, das dem unbemannten hochfliegenden US-Aufklärungsflugzeug RQ-4 Global Hawk nachempfunden ist.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenwebsite „NK News“ berichtete, dass am Donnerstag nahe einem Hangar des Luftwaffenstützpunktes Banghyun in Nordkorea eine neue Drohne gesichtet worden sei.Das neue Modell habe mit 40 Metern eine größere Flügelspannweite als Nordkoreas frühere Nachbildung der Global Hawk. Auch hinsichtlich der Lackierung ähnele das neue Modell der Global Hawk noch mehr, hieß es.Ausgestattet mit einem speziellen Hochleistungsradar und Infrarot-Detektionsgeräten kann die US-Aufklärungsdrohne Global Hawk aus einer Höhe von 20 Kilometern nur 30 Zentimeter große Objekte am Boden erkennen. Die Einsatzreichweite beträgt 3.000 Kilometer.Nordkorea verfügt zudem über Angriffsdrohnen. Dies konnte anhand von Satellitenaufnahmen der Luftwaffenbasis Banghyun im September 2022 festgestellt werden. 2023 präsentierte Nordkorea die Angriffsdrohnen außerdem bei einer Militärparade.