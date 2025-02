US-Handelsminister nennt gegenüber koreanischen Unternehmen eine Milliarde Dollar als Richtwert für Investitionen

Photo : YONHAP News

US-Handelsminister Howard Lutnick hat Berichten zufolge einer südkoreanischen Wirtschaftsdelegation eine Milliarde Dollar als Richtwert für Investitionen genannt.Eine vom Chef der Koreanischen Industrie- und Handelskammer (KCCI), Chey Tae-won, angeführte Delegation kam am Freitag (Ortszeit) in Washington mit Lutnick noch vor dessen Vereidigung zusammen.Mehreren Quellen zufolge wünschte sich Lutnick insbesondere Investitionen im verarbeitenden Gewerbe.Ein Unternehmer habe Pläne für Investitionen in den USA in der Größenordnung von mehreren zehn Millionen Dollar vorgestellt. Daraufhin habe Lutnick geäußert, dass man auf die Investition von mindestens einer Milliarde Dollar hoffe, hieß es.Weiter habe es geheißen, dass die US-Regierung ab der Summe von einer Milliarde Dollar verschiedene Arten der Unterstützung anbieten könne.Lutnick nahm damit offenbar auf die am selben Tag von US-Präsident Donald Trump festgelegte neue Investitionspolitik Bezug. Unternehmen, die vorrangig in den USA investieren, sollen demnach von einem Fast-Track-Verfahren profitieren. Ihre Anträge würden schneller geprüft, auch würden solche Investoren stärker von Deregulierung profitieren.