Außenminister Cho führt am Rande des G20-Treffens bilaterale Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul hat am Rande des Außenministertreffens der G20-Staaten in der Vorwoche eine Reihe bilateraler Gespräche mit seinen Kollegen aus Europa und Afrika geführt.Das G20-Außenministertreffen fand am 20. und 21. Februar im südafrikanischen Johannesburg statt.Nach Angaben des Außenministeriums am Samstag kam Cho am Freitag mit seinen Amtskollegen aus Spanien, der Europäischen Union (EU), den Niederlanden, Algerien und Südafrika zu bilateralen Gesprächen zusammen. Dabei wurden Möglichkeiten zur Verstärkung der Kooperation erörtert.Cho tauschte sich mit seinen Kollegen über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse aus, darunter die Entwicklung in den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg und die Beziehungen zu den USA nach dem Amtsantritt der Trump-Regierung. Auch wurden die Situation auf der koreanischen Halbinsel und die illegale Militärzusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea besprochen.Zuvor am Donnerstag hatte sich Cho zu bilateralen Gesprächen mit den Amtskollegen aus Großbritannien und Australien getroffen.Vor seiner Rückkehr erinnerte Cho daran, dass er sich zuvor in München mit den Führungen der Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten beider Kongresskammern der USA getroffen hatte. Südkorea besitze in der internationalen Gemeinschaft ausreichenden strategischen Wert. Das ändere sich auch unter der kommissarischen Präsidentschaft nicht.Er wies auf eine zunehmend unsichere internationale Lage nach dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung hin. Südkorea müsse in der Sicherheitszusammenarbeit den Horizont über die vier benachbarten Großmächte (USA, China, Japan und Russland) sowie EU und südostasiatischer Staatenbund ASEAN hinaus erweitern.