Südkoreas Generalstabschef und USFK-Kommandeur besuchen Sicherheitszone an der Grenze

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Myung-soo, und der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK), Xavier Brunson, haben die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) oder Panmunjom in der demilitarisierten Zone besucht.Laut dem Generalstab besichtigten sie am Freitag gemeinsam wichtige operative Anlagen in der JSA, einschließlich der Umgebung der militärischen Demarkationslinie.Kim hob erneut eine unerschütterliche gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA hervor. Er schlug einen Ausbau der gemeinsamen operativen Fähigkeiten vor, um eventuelle Provokationen Nordkoreas umgehend und hart bestrafen zu können.Brunson sagte, dass die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft die Kernaufgabe der Verteidigung der Republik Korea sei. Die USA würden sich für die Abschreckung jeglicher feindlicher Handlung sowie die Verteidigung Südkoreas engagieren.Der JSA-Besuch war der erste gemeinsame Vor-Ort-Termin der Militärführungen Südkoreas und der USA seit Brunsons Amtsantritt als USFK-Kommandeur im vergangenen Dezember.