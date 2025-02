Mehrheit befürwortet in Umfrage endgültige Absetzung von Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

In einer Umfrage hat sich die Mehrheit für eine Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol ausgesprochen.Nach dem am Montag veröffentlichten Ergebnis der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Realmeter wünschten sich 52 Prozent der Befragten, dass das Verfassungsgericht die Amtsenthebung von Yoon bestätigt. 45,1 Prozent hofften auf eine gegenteilige Entscheidung des Gerichts, damit Yoon die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen kann.Die Umfrage wurde am Donnerstag und Freitag bei landesweit 1.006 Wahlberechtigten durchgeführt.50,7 Prozent betrachteten das Amtsenthebungsverfahren vor dem Verfassungsgericht als fair. 33,2 Prozent bewerten den Prozess als sehr fair, 17,5 Prozent als einigermaßen fair.45 Prozent sprachen hingegen von einem unfairen Prozess. 31,2 Prozent bewerteten diesen als sehr unfair, 13,9 Prozent als einigermaßen unfair.4,3 Prozent äußerten dazu keine eindeutige Meinung.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Die letzte Verhandlung im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon wurde für den morgigen Dienstag angesetzt.