Bybit von bislang größtem Krypto-Diebstahl betroffen

Photo : YONHAP News

Eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen ist dem bislang größten Angriff zum Opfer gefallen.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag (Ortszeit) meldete, stahlen Hacker bei dem Angriff auf die Kryptobörse Bybit Coins im Wert von 1,46 Milliarden Dollar.Blockchain-Experten halten es für möglich, dass dahinter die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus steckt.Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Fireblocks wies auf Ähnlichkeiten mit früheren Angriffen nordkoreanischer Hacker hin, darunter dem auf eine indische Kryptobörse im vergangenen Jahr.Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea hinter dem Kryptodiebstahl in Höhe von 230 Millionen Dollar von der indischen Börse WazirX und dem Hack von 50 Millionen Dollar vom Kreditprotokoll Radiant Capital im vergangenen Jahr steckt.Der Bybit-Hack gilt als größter Kryptodiebstahl der Geschichte. Der Schaden ist noch größer als in den Fällen Mt.Gox und Poly Network jeweils in den Jahren 2014 und 2021.