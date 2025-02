Nordkorea erneut als Land mit hohem Geldwäscherisiko eingestuft

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist auch dieses Jahr auf die schwarze Liste der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt worden.Die internationale Institution gab in einer Mitteilung auf einem Treffen in Paris am Freitag (Ortszeit) bekannt, Nordkorea, Iran und Myanmar als Hochrisikoländer (high-risk jurisdictions) in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzustufen.Die FATF sei besorgt über Nordkoreas anhaltendes Versäumnis, erhebliche Mängel in seinen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beheben. Sie sei besorgt über die ernsthafte Bedrohung, die von illegalen Aktivitäten Nordkoreas im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Finanzierung ausgehe, hieß es.Die Fähigkeit, zuverlässige Informationen für die Bewertung der Risiken durch die Proliferationsfinanzierung im Zusammenhang mit Nordkorea zu erhalten, sei durch den Ablauf des Mandats der Expertengruppe des 1718 UN-Ausschusses beeinträchtigt worden. Die Organisation werde weiterhin überwachen, ob die Finanzsanktionen gegenüber Nordkorea eingehalten würden, so die FATF weiter.Die erwähnte UN-Expertengruppe war dafür zuständig, eventuelle Sanktionsverletzungen Nordkoreas zu untersuchen und zweimal jährlich eingehende Berichte vorzulegen. Das Gremium wurde am 1. Mai letzten Jahres offiziell aufgelöst, nachdem die Verlängerung dessen Mandats am russischen Veto gescheitert war.