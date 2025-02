Verhandlungen im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon gehen morgen zu Ende

Photo : YONHAP News

Im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol gehen die Verhandlungen morgen zu Ende.Der letzte Verhandlungstermin am Verfassungsgericht beginnt am Dienstag um 14 Uhr.Die beiden Parteien werden ihre Schlussplädoyers halten, eine zeitliche Beschränkung gilt hierbei nicht. Jung Chung-rae, Vorsitzender des parlamentarischen Justizausschusses, und Yoon werden sich äußern.In Justizkreisen gilt eine Urteilsverkündung in den zwei Wochen nach dem Verhandlungsende als sehr wahrscheinlich.Würde Yoon endgültig des Amtes enthoben, müsste binnen 60 Tagen, und damit noch im Mai, die nächste Präsidentschaftswahl stattfinden.