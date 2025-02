APEC-Treffen zu Partnerschaft bei Wissenschaft und Technologie in Südkorea eröffnet

Photo : YONHAP News

Südkorea richtet ein Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zur Kooperation in Wissenschaft, Technologie und Innovation aus.Die Generalversammlung der Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI) der APEC finde von Montag bis Mittwoch in Gyeongju statt, teilte das Wissenschaftsministerium am Sonntag mit.Die APEC PPSTI ist ein Gremium zur Politikberatung, in dem Innovationsthemen in Wissenschaft und Technologie sowie Kooperationsmöglichkeiten besprochen werden.Das Thema der Versammlung in Korea lautet „Anführen inklusiver Entwicklung auf der Grundlage von Humanressourcen und mit Hilfe von Open Innovation und aufstrebenden Technologien“.Am Montag drehen sich die Gespräche um eine Initiative für einen Wissenschaftleraustausch, die Südkorea seit vergangenem Jahr anstrebt.Der Generaldirektor für internationale Kooperation im Wissenschaftsministerium, Hwang Sung-hoon, sagte, Austausch und Netzwerken zwischen Wissenschaftlern seien ein Kernelement der Innovation. Südkorea werde aktiv mitwirken, um die Forschungsfähigkeit innerhalb der APEC zu verstärken und dafür zu sorgen, dass Wissenschaft und Technologie zur Bewältigung globaler Herausforderungen beitragen.