Oscar-Museum plant Ausstellung zu Regisseur Bong Joon-ho

Photo : YONHAP News

Das Academy Museum of Motion Pictures (AMMP) wird eine Langzeitausstellung veranstalten, die einen Blick auf den Schaffensprozess des koreanischen Regisseurs Bong Joon-ho ermöglichen soll.Laut Angaben des US-Museums am Sonntag wird die Ausstellung „Director´s Inspiration: Bong Joon Ho“ vom 23. März 2025 bis 10. Januar 2027 stattfinden.Es handelt sich um die Serie „Director´s Inspiration“, Inspiration des Regisseurs, für die das Museum einen Regisseur auswählt und dessen Arbeit intensiv beleuchtet.Im Rahmen der geplanten Ausstellung wird ein Zugang zu Bongs Archiv und persönlicher Sammlung geboten. Über 100 Originalobjekte, darunter Storyboards, Recherchematerialien, Kreaturen-Modelle, Requisiten und Fotos von Drehorten, werden präsentiert.Das AMMP wurde 2021 von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles eröffnet, die die Academy Awards verleiht. Es handelt sich um das größte Kinomuseum in den USA.Es wird die erste Langzeitausstellung für eine intensive Vorstellung der Filmografie eines koreanischen Filmemachers sein.