Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nationalspieler Lee Jae-sung ist vom kicker in die Elf des Tages berufen worden.Das deutsche Fußballmagazin veröffentlichte am Sonntag die Elf des 23. Spieltages.Auch Lee, Mittelfeldspieler vom 1. FSV Mainz 05, wurde auf die Liste gesetzt.Lee traf im Heimspiel gegen FC St. Pauli am 23. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 in der 67. Minute zur 1:0-Führung. Er bereitete zudem das zweite Tor von Paul Nebel in der Nachspielzeit vor. Mainz 05 gewann das Spiel mit 2:0.