Lebenszufriedenheit der Koreaner erstmals seit vier Jahren gesunken

Photo : YONHAP News

Die Lebenszufriedenheit der Südkoreaner ist erstmals seit vier Jahren gesunken.Das geht aus einem Bericht über die Lebensqualität der Bürger 2024 hervor, den das Statistikamt am Montag veröffentlichte.Dem Bericht zufolge sank die Lebensqualität der Südkoreaner im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Punkte auf 6,4 von zehn möglichen Punkten.Laut dem World Happiness Report der Vereinten Nationen unterschreitet Südkorea bei der Lebenszufriedenheit in den Jahren 2021 bis 2023 mit 6,06 Punkten den Durchschnittswert der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 6,69 um 0,63 Punkte. Unter den 38 Mitgliedstaaten belegte Südkorea den 33. Platz.Die Suizidrate in Südkorea stieg auf 27,3 Fälle pro 100.000 Einwohner im Jahr 2023 nach 25,2 Fällen im Jahr 2022. Mit dem deutlichen Anstieg wurde der höchste Stand seit 2014 verzeichnet.Laut OECD-Daten für den internationalen Vergleich verbucht Südkorea mit Stand 2011 mit 24,3 Fällen je 100.000 Personen die höchste Suizidrate unter den OECD-Mitgliedern.