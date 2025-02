Ehemaliger USFK-Kommandeur äußert sich skeptisch zu atomarer Bewaffnung Südkoreas

Photo : YONHAP News

Ein ehemaliger Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK) hat sich zu einem möglichen südkoreanischen Atomwaffenbesitz skeptisch geäußert.Er sei nicht davon überzeugt, dass Südkorea durch den Besitz von Atomwaffen sicherer würde, sagte der pensionierte US-General Vincent Brooks auf einem Seminar der in Washington ansässigen Denkfabrik Korea Economic Institute of America (KEI) am Montag (Ortszeit).Nordkorea habe nach Abschreckung durch den Besitz von Atomwaffen gestrebt und damit auch gewissen Erfolg gehabt. Aufgrund der Atomwaffen sei das Potenzial für eine Zerstörung des Regimes jedoch höher, meinte er.Hinsichtlich der Verpflichtung der USA zur nuklearen Abschreckung auf der koreanischen Halbinsel hieß es, die USA verfolgten als Atommacht den Ansatz, Kernwaffen zu verhindern, und nicht deren Einsatz zu fördern.Er hoffe daher, dass Südkorea zu dem Schluss komme, dass die Nichtverbreitung erstrebenswert sei.