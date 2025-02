39 Länder verurteilen vor UNO gemeinsam Russlands Überfall auf Ukraine

Photo : YONHAP News

39 Länder, einschließlich Südkoreas, haben auf einem Treffen der Vereinten Nationen die Invasion Russlands in die Ukraine verurteilt.Auf der ersten Sitzung des hochrangigen Segments der UN-Abrüstungskonferenz am Montag (Ortszeit) in Genf kritisierten 39 Staaten in einer gemeinsamen Stellungnahme Russland dafür, seine illegale Aggression gegen die Ukraine in den letzten drei Jahren fortgesetzt zu haben.Der russische Aggressionskrieg sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und untergrabe die Bemühungen um die Nichtverbreitung und Abrüstung. Man verurteile die wahllosen Angriffe Russlands, bei denen Zivilisten getötet und zivile Objekte zerstört würden, aufs Schärfste. Man verurteile außerdem in schärfstem Ton die unverantwortliche und bedrohliche Nuklearrhetorik Russlands, hieß es weiter.Die Staaten äußerten sich auch besorgt über die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland. Sie nannten in dem Zusammenhang die Bereitstellung von ballistischen Raketen, Artilleriegranaten und anderem militärischen Material durch Nordkorea und den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in Russland. Diese Aktionen hätten schwerwiegende Folgen für die Sicherheit in der indopazifischen Region und stellten einen eklatanten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es.Die USA blieben dem Treffen fern und schlossen sich der gemeinsamen Stellungnahme nicht an.