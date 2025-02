Regierung will erstmals seit 17 Jahren größere Flächen von Grüngürtel-Beschränkungen befreien

Photo : YONHAP News

Die Regierung will erstmals seit 2008 die Gesamtfläche der Grüngürtel vergrößern, deren Status gegebenenfalls aufgehoben werden kann.Dies kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Dienstag an.Die Regierung werde verschiedene strategische Projekte des Staates und der Regionen aktiv unterstützen, darunter Industriekomplexe, Logistikzentren und Stadtentwicklungsprojekte, sagte Choi.Die Einzelheiten des Plans, darunter die in Frage kommenden Gebiete und Projekte, sollen nach einem Beschluss auf der heutigen Kabinettssitzung festgelegt und bekannt gemacht werden.Die Regierung plant zudem, bis nächstes Jahr zehn ländliche Gebiete, die vom Aussterben bedroht sind, als Pilotzonen für Selbstregulierung und Innovation auszuwählen. Dort sollen Beschränkungen für Ackerland drastisch gelockert werden.Die Regierung wolle dort Anlagen wie smarte Agrar- und Viehzuchtkomplexe, Tourismus- und Wohnkomplexe einrichten, mit denen lokale Besonderheiten gefördert würden, und spezialisierte Industrien fördern, erklärte Choi.