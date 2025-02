Zentralbank senkt Leitzins auf 2,75 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitzins in Südkorea liegt erstmals seit über zwei Jahren wieder unter drei Prozent.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Dienstag, den Schlüsselzins von derzeit drei Prozent auf 2,75 Prozent zu senken.Das Gremium hatte im vergangenen Oktober und November den Leitzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte herabgesetzt, ehe es im Januar das Zinsniveau bei 3,0 Prozent beließ.Die Zentralbank korrigierte zudem ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft für dieses Jahr auf 1,5 Prozent nach unten. Noch im November war mit 1,9 Prozent gerechnet worden.Für das Wachstum im kommenden Jahr hielt die Notenbank an ihrer November-Prognose von 1,8 Prozent fest.Die Inflationsprognose für das laufende Jahr blieb ebenfalls unangetastet bei 1,9 Prozent.